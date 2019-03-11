بلحاج: “كنت قادرا على المواصلة مع المنتخب لكن ظهور جيل جديد دفعني للاعتزال”

نزل الدولي الجزائري السابق نذير بلحاج ضيفا على صحيفة العربي القطرية، وتكلم في حوار مطول عن المنتخب الوطني وأشياء أخرى، الحوار الذي سيصدر في وقت لاحق نشرت منه الصحيفة السابقة الذكر بعض المقطفات، ومنها كشف بلحاج عن السبب الرئيسي الذي تركه يعتزل اللعب للمنتخب الوطني رغم أنه كان في أوج عطائه، بلحاج كشف أن الإرهاق وظهور جيل جديد من اللاعبين دفعه لرمي المنشفة وقال: ” لا يوجد أي سر، لقد كنت مرهقاً بسبب الأسفار الطويلة المتعبة، ليس من السهل أن تلعب في إفريقيا ثم تسافر إلى أوروبا وآسيا، ما يهم أنني عشت لحظات رائعة مع المنتخب الجزائري، وخاصة خلال كأس إفريقيا بأنغولا ومونديال جنوب إفريقيا 2010، وبعدها ظهر جيل جيد من اللاعبين الشبان، ونحن رحلنا تباعاً مثل كريم مطمور وعنتر يحيى وكريم زياني، وبقي مجيد بوقرة فقط، أعتقد بأنني كنت قادراً على الاستمرار لسنتين إضافيتين، لكنني اتخذت قرار الاعتزال الدولي، لقد كان خياراً فقط، عموماً أنا سعيد بما قدمته للمنتخب وبما عشته مع المجموعة، واليوم هناك جيل جديد ولاعبون مميزون، أتمنى أن يحققوا شيئاً بعد تألقهم في مونديال البرازيل “.

“عدم التأهل لمونديال روسيا أثر على الجماهير الجزائرية”

الجناح الطائر للخضر في حقبة سعدان تكلم أيضا عن عدم التأهل للمونديال الماضي في روسيا، ونتيجة ذلك على المنتخب والجماهير أيضا، حيث كشف أنه أثر كثيرا على الجماهير الجزائرية التي تعودت بحسبه على تألق الخضر في المحافل الدولية بعد مونديالي 2010 و 2014 وفي هذا الشأن قال: ” عدم التأهل للمونديال ترك أمراً عميقاً على الجماهير بالفعل، وخاصة أننا تأهلنا مرتين متتاليتين إلى المونديال، وحققنا مشواراً رائعاً في البرازيل، الشعب الجزائري كان ينتظر إنجازاً جديداً لكنه لم يتحقق للأسف “.

بورقعة- ب

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