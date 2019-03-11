بلماضي سيدّعم بن زية وسليماني باستدعائهما للمنتخب :

كشفت مصادر مقربة من محيط الطاقم الفني للخضر، أن الناخب الوطني جمال بلماضي يرغب في تقديم الدعم المعنوي للاعبي المنتخب إسلام سليماني وياسين بن زية، واستدعائهما للتربص القادم للخضر الذي سينطلق يوم 18 من الشهر الجاري، لتحضير لقاء غامبيا في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان مصر الصيف القادم وكذلك لقاء تونس الودي، رغم وضعيتهما الحالية مع ناديهما فينرباتشي التركي، والذي أبعدا منه نهائيا بقرار من المدرب، وهو ما يعني أنهما لن يلعب أي دقيقة حتى نهاية الموسم الحالي.

يرى أن الوقوف معهما ضروري في هذا الوقت

رغبة بلماضي في توجيه الدعوة لبن زية وسليماني، تأتي من منطلق دعمهما من الناحية المعنوية والتخلي عنهما من قبل المنتخب الوطني سيعني رسميا أنهما سيقضيان نصف موسم أبيض، ما سيؤثر على مشوارهما مستقبلا وسيجدان صعوبة كبيرة في إيجاد نادي يلعبان له الموسم القادم، فبلماضي أكد من قبل أن هناك لاعبين من الضروري تواجدهما في المنتخب مهما كانت وضعيتهما مع ناديهم، وهو ما يسعى إلى تطبيقه في التربص القادم.

استدعى فيغولي من قبل وهو يعاني في غلطة

ما يؤكد أن بن زية وسليماني سيكونان حاضرين في التربص القادم للخضر رغم وضعيتهما، هو ما حدث من قبل مع فيغولي الذي كان مهمشا نهائيا في ناديه غلطة سراي بسبب مشاكله مع مدربه فاتيح تيريم، لكن بلماضي استدعاه وقدم له الدعم المعنوي الذي عاد عليه بالإيجاب، ففيغولي وبعد تألقه مع الخضر في التصفيات، عاد بقوة في البطولة التركية وفرض نفسه كأساسي دون منازع في ناديه، وهو ما يأمل بلماضي أن يتكرر وخاصة مع سليماني، بما أن بن زية محذوف من قائمة الفريق بشكل رسمي.

استدعاؤهما على حساب آخرين غير منطقي

في حال تواجد اللاعبين في التربص القادم، سيفتح بلماضي باب الانتقادات على مصراعيه، خاصة إذا كان على حساب بعض اللاعبين المتألقين حاليا في مختلف الدوريات، فسليماني قدم الكثير للخضر لكنه حاليا لاعب بديل لبونجاح وليس من الضروري استدعاؤه، وهو حال بن زية الذي اعتمد عليه كثيرا بلماضي في اللقاءات الأخيرة كواحد من أوراقه في وسط الميدان، غير أن ابتعاده عن المنافسة لوقت طويل لن يخدم الخضر، خاصة أن تربص مارس يحمل أهمية كبيرة جدا لتحضير الكان القادمة ووضعية بن زية لن تتغير لأنها محسومة، وفينرباتشي حذف اسمه من مجموعة الفريق.

ب-بكوش

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