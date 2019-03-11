بن ناصر يلاقي روما ويأمل في الفوز :

يتنقل نادي إيمبولي سهرة اليوم لملعب الأولمبيكو لملاقاة نادي روما الإيطالي في ختام الجولة الـ 27 من الكالتشيو، رفقاء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سيحاولون الاستفادة من تخبطات النادي العاصمي وخسائره الأخيرة، وكذا المشاكل الإدارية التي لا تنتهي، حيث سيلعب الفريق سهرة اليوم من دون مدرب ولا مدير رياضي بعد أن تمت إقالتهما منتصف الأسبوع الماضي، بعد الإقصاء من دوري الأبطال على يد نادي بورتو، لاعب الخضر سيسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل مساعدة فريقه على التعادل ولما لا الفوز ولو أن المهمة لن تكون سهلة بالمرة أما فريق سيحاول نفض الغبار عن نفسه، بالمقابل تأتي إقالة المدير الرياضي ومدرب روما في غير صالح بن ناصر، الذي كان مراقبا وبقوة من هذا الثنائي والذي عبر صراحة عن رغبته في التعاقد مع لاعب الخضر في الصيف القادم، لكن مع هذا فنادي بحجم روما يملك لجنة استقدامات وستراقب بن ناصر عن قرب.

ب-ب

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