بولاية: “سر نجاحي هو العمل بجد وعدم الغش”

أكد متوسط ميدان نادي ماتز الفرنسي والدولي الجزائري فريد بولاية في تصريحات خص بها جريدة “لا روبيبليكا لوران” أن السر وراء تألقه هذا الموسم في الليغ 2 الفرنسية، هو العمل بجد في التدريبات وعدم الغش، كما أن منصبه يحتم عليه أن يكون حاسما فوق أرضية الميدان وتقديم الكرات للمهاجمين، وقال من يلقب بمحرز الجديد:” بالنسبة لأي لاعب هجومي، من الجيد له أن يكون حاسما، يجب علينا أن نسجل أو نساهم في تسجيل الأهداف، ويجب دائما دخول أرضية الميدان بهدف واحد وهو منح الفوز للفريق”.

“هدفي الوصول إلى حاجز 10 أهداف”

بعدها تحدث لاعب جيرونا السابق عن الهدف الشخصي له هذا الموسم مع نادي ماتز، وهو الذي يعتبر المحرك الأول للفريق، وواحدا من القطع الأساسية في تشكيلة الفريق وهنا قال بولاية: ” هدفي هذا الموسم هو الوصول إلى عتبة عشرة أهداف، أتمنى أيضا أن أسجل أكبر عدد من الأهداف وخاصة في اللقاءات التي تلعب على أرضنا وأمام جمهورنا”.

” أرغب في كل لقاء أن أكون الأحسن”

وفي رده على سؤال تمحور حول ثبات مستواه هذا الموسم ومشاركته بشكل دائم، قال صاحب 26 سنة أنه من نوعية اللاعبين الذين يعملون بجد ودون غش في التدريبات، إضافة إلى العمل على أن يكون دائما أحسن وقال أيضا في هذه النقطة: ” أنا واع، أنه مشكل أعمل دائما على معالجته، لأنني حقيقة لا أغش أبدا وأعمل في كل لقاء لأكون الأحسن، في هذا الوقت كل شيء على ما يرام، أتمنى أن أواصل على هذا المنوال حتى نهاية الموسم الحالي”.

ب-ب

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