تايدر يسجل هدفه الثاني في الدوري الأمريكي :

خسر نادي مونتريال إيمباكت الكندي لقاءه الثاني في الدوري الأمريكي ضد هيوستن دينامو، والذي جرى سهرة السبت إلى الأحد وبنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، لاعب الخضر شارك أساسيا وقدم مرة أخرى مستوى طيبا للغاية، حيث كان وراء الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة العشرين من الشوط الأول، ورغم تقدمهم إلا أن رفقاء تايدر خسروا في الأخير مضيعين ثلاث نقاط كانت في المتناول، تايدر كان مختلفا عن بقية زملائه، حيث حظي بإشادة كبيرة من الإعلام المقرب الذي قال يوم أمس أنه بدأ موسمه الثاني بكل قوة، ليرد بذلك على كل من انتقده في الموسم الماضي، وتكهنت برحيله عن الفريق في أول فرصة تتاح له .

بورقعة- ب

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