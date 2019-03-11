درفلو مازال مصابا ولم يشارك في لقاء فينورد :

غاب لاعب الخضر أسامة درفلو مرة أخرى عن لقاءات فريقه فيتاس أرنهايم، حيث لم يتواجد في قائمة لقاء فريقه الأخير أمس الأحد ضد نادي فينورد روتدردام ضمن الدوري المحلي، وكشفت تقارير هولندية يوم أمس أن درفلو لم يتعاف بعد من إصابة الكاحل التي يعاني منها ، درفلو بلقاء اليوم يكون قد ضيع رابع لقاء له منذ الإصابة وهو ما قد يعني خروجه نهائيا من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، بالنسبة لتربص مارس المقبل، كما أن ذلك قد يمهد لخروجه النهائي من حسابات الكان، خاصة إذا علمنا أن تربص مارس سيكون النواة الأساسية التي سيتشكل منها المنتخب الوطني الذي سيسافر لمصر نهاية الموسم الحالي .

بورقعة- ب

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