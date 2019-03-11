الرئيسية / آخر الأخبار / درفلو مازال مصابا ولم يشارك في لقاء فينورد :

درفلو مازال مصابا ولم يشارك في لقاء فينورد :

11 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 38 زيارة

غاب لاعب الخضر أسامة درفلو مرة أخرى عن لقاءات فريقه فيتاس أرنهايم، حيث لم يتواجد في قائمة لقاء فريقه الأخير أمس الأحد ضد نادي فينورد روتدردام ضمن الدوري المحلي، وكشفت تقارير هولندية يوم أمس أن درفلو لم يتعاف بعد من إصابة الكاحل التي يعاني منها ، درفلو بلقاء اليوم يكون قد ضيع رابع لقاء له منذ الإصابة وهو ما قد يعني خروجه نهائيا من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، بالنسبة لتربص مارس المقبل، كما أن ذلك قد يمهد لخروجه النهائي من حسابات الكان، خاصة إذا علمنا أن تربص مارس سيكون النواة الأساسية التي سيتشكل منها المنتخب الوطني الذي سيسافر لمصر نهاية الموسم الحالي .
بورقعة- ب

شاهد أيضاً

مدرب فينرباتشي: “سليماني فقد الثقة في النفس وليس هناك فائدة من إبقائه مع الفريق”

بعد ثلاثة أسابيع من التسريبات والأخبار غير الرسمية خرج مدرب نادي فينرباتشي أورسون أونال بتصريحات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved