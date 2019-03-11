روراوة رئيسا للجنة البطولات في الاتحاد العربي :

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رئيس الفاف السابق محمد روراوة عين في منصب رئيس اللجنة المنظمة للبطولات في الاتحاد وهو الذي يشغل حاليا نائب رئيس الاتحاد تركي آل شيخ، وتعتبر هذه اللجنة المستحدثة مؤخرا المشرفة على البطولة العربية الجارية حاليا.

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