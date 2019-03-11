الرئيسية / آخر الأخبار / روراوة رئيسا للجنة البطولات في الاتحاد العربي :

روراوة رئيسا للجنة البطولات في الاتحاد العربي :

11 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 54 زيارة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رئيس الفاف السابق محمد روراوة عين في منصب رئيس اللجنة المنظمة للبطولات في الاتحاد وهو الذي يشغل حاليا نائب رئيس الاتحاد تركي آل شيخ، وتعتبر هذه اللجنة المستحدثة مؤخرا المشرفة على البطولة العربية الجارية حاليا.

شاهد أيضاً

مدرب فينرباتشي: “سليماني فقد الثقة في النفس وليس هناك فائدة من إبقائه مع الفريق”

بعد ثلاثة أسابيع من التسريبات والأخبار غير الرسمية خرج مدرب نادي فينرباتشي أورسون أونال بتصريحات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved