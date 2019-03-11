ريفالدو يدق ناقوس الخطر في برشلونة :

حذر البرازيلي ريفالدو نجم برشلونة السابق، النادي الكتالوني من تكرار السيناريو الذي يعيشه ريال مدريد، عقب رحيل المدرب زين الدين زيدان والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وودع ريال مدريد، منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، واقترب من خسارة لقب الليغا لصالح برشلونة، ليصبح الملكي قاب قوسين أو أدنى من الخروج بدون أي بطولات هذا الموسم.

وقال ريفالدو، في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت “فلورنتينو بيريز هوالمذنب، هو المخطئ رقم 1 في القضية. إنه رئيس النادي، زيدان لم يعد مدربًا لريال مدريد، وكذلك رحل كريستيانو رونالدو”.

وأضاف “بخصوص رحيل زيدان، بالتأكيد كان يعرف بأن رونالدو سيرحل، كان يعرف بأن بيريز غير بعض الأشياء. زيدان مدرب يحب الفوز بالألقاب ويراقب هذه التحركات”.

وتابع “ما حدث لريال مدريد، ما كان سيقع حال بقاء رونالدو، مسئولية النتائج تقع على عاتق الفريق بأكمله”.

وحول بديل ميسي في برشلونة، علق “المستقبل يمكن أن يجلب سيناريو مشابه لما حدث مع ريال مدريد، مع تقدم ميسي في العمر”.

وعلق “يجب أن يكون هذا مصدر قلق لجماهير برشلونة والإدارة، يجب عليك أن تبحث عن البديل المناسب”.

ونوه “نيمار فقط هو البديل المناسب لميسي، سيكون من الجيد عودة اللاعب البرازيلي إلى برشلونة، لأنه يعرف كيفية صناعة الفارق”.

وأردف “البارسا يمكن أن يمر بمرحلة الريال، لأن ميسي أصبح هو اللاعب الذي يحسم المباريات، وإذا لم تبرم صفقة مميزة، فأمر طبيعي أن تجد نفس الصعوبات التي يواجهها الملكي”.

وأتم “برشلونة لديه فرصة كبيرة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لأن هناك أندية كبيرة ودعت المسابقة”.