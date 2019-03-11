فارس ينهزم ووضعيته تتعقد :

انقاد نادي سبال إلى خسارة جديدة وهذه المرة على ملعب جوزيبي مايتزا عندما حل ضيفا على نادي إنتر ميلان لحساب الجولة السابعة والعشرين من الكالتشيو الإيطالي، حيث انهزم بثنائية دون رد، وهي الخسارة التي جعلت سبال يتقهقر إلى صف المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين على أول المهددين بالسقوط مؤقتا نادي بولونيا، ما سيجعل من مهمته صعبة للغاية في البقاء مع كبار إيطاليا في أول موسم له وتفادي العودة من أين أتى، من جانب الضيوف وكالعادة كان المدافع الدولي الجزائري محمد فارس حاضرا كالعادة في التشكيلة الأساسية ولعب حتى صافرة النهاية مقدما مستوى مقبولا جدا في الجانب الدفاعي، وهو ما نال عليه علامة 6.3 من موقع هوسكورد.

إجماع على رحيله في نهاية الموسم

أجمعت مختلف المواقع الإيطالية أن مستقبل المدافع الجزائري سيكون خارج أسوار نادي سبال مع نهاية الموسم الحالي وسيخوض تجربة جديدة مع ناد أكبر في الكالتشيو وهو المتواجد في مفكرة العديد منها، كما أن فارس الذي يلعب في شكل إعارة فقط لسبال قادما من هيلاس فيرونا يرغب في تغيير الأجواء ويملك رسميا بعض العروض، كما أن الوضعية المتواجد عليها النادي تدفعه للرحيل، وخاصة إذا فشل في تحقيق البقاء.

ب-ب

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