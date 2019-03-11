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فيغولي يواجه أنطاليا وعينه على العودة للتألق :

11 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 37 زيارة

يستقبل اليوم نادي غلطة سراي نادي أنطاليا سبور لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التركي الممتاز وعينه على تحقيق الفوز للبقاء في المنافسة على مرتبة مؤهلة للعب منافسة أوروبية الموسم القادم، خاصة وأن اللقب ابتعد عنهم كثيرا وحسم بشكل كبير، من جانب غلطة يرغب الدولي الجزائي سفيان فيغولي في البقاء مع التشكيلة الأساسية والعمل على التألق من جديد سواء بصناعة الأهداف أو التسجيل، وهو ما سيرفع أسهمه عند الإدارة ويقنعها بالتمسك به، في ظل الحديث عن رغبتها في غربلة التعداد الحالي والذي فشل في تحقيق أهداف الفريق.
ب-ب

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