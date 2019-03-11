ماندي يتفوق على بودبوز في الليغا :

حقق نادي ريال بيتيس فوزا متأخرا وثمينا جدا في الدوري على حساب سيلتا فيغو أمس الأحد بهدف وحيد سجله الوافد الجديد خيسي رودريغاز، الفوز ساهم في اقتراب رفقاء عيسى ماندي من المشاركة الأوروبية وزاد من حسرة تضييع النقاط الثلاث ضد خيتافي في الجولة الماضية، اللقاء عرف مشاركة ماندي كأساسي كما جرت عليه العادة، وكما جرت عليه العادة أيضا لعب الدولي الجزائري تسعين دقيقة ومرة أخرى قدم مستوى مميزا جدا، حيث اختاره موقع “صوفا سكور” المتخصص ثاني أحسن لاعب في اللقاء بعد زميله كاناليس الذي توج رجلا للقاء، ونجح ماندي في كبح خطورة مهاجمي الفريق الخصم طيلة اللقاء، ومن بينهم زميله السابق في بيتيس رياض بودبوز .

بودبوز شارك أساسيا لكنه مر جانبا

الحدث بالنسبة إلينا في لقاء سلتا فيغو ضد بيتيس يوم أمس هو الظهور الأول لبودبوز كأساسي مع مدربه الجديد، حيث تكهنت كثير من المواقع قبل بداية اللقاء بظهوره أساسيا عطفا على أن الإدارة تعاقدت معه ليكون المنقذ، لكن وللأسف بودبوز مر جانبا من اللقاء، حيث لم يقدم أي شيء يذكر ولم يخلق أي فرص لغاية خروجه في الدقيقة الـ63، لكن ما يحبس له فقط هو محافظته الجيدة على الكرة وتمريراته القصيرة السريعة التي لم تأت أكلها للأسف، رياض تلقى انتقادات من بعض وسائل الإعلام الإسبانية التي قالت أن الأنصار لم ينتظروا منه هذا المستوى المخيب، ولو أنه لم يكن الوحيد الذي انتقد، حيث تلقى باقي اللاعبين انتقادات أيضا وحتى المدرب فران إسكريبا الذي هوجم بسبب الخطة المعتمدة .

بورقعة- ب

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