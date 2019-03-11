محرز يستعيد مكانته في كيان السيتي وينبئ بنهاية موسم ناري :

استغل الدولي الجزائري رياض محرز فرصة عودته للمشاركة أساسيا على أكمل وجه وقدم سهرة السبت مستوى مميزا جدا ضد واتفورد في الدوري، الصحافة الإنجليزية الصادرة يوم أمس قالت أن محرز تمكن من استعادة مكانه في “كيان” الفريق وليس فقط في أٍرضية الملعب، حيث بات النجم الذي يعلق عليه الآمال مثله مثل ستيرلنغ أغويرو والبقية بعد أن كان قبل شهر فقط من الآن لا يستدعى حتى للمشاركة كبديل، رياض كان قد قدم مستوى كبيرا في شوط لقاء فريقه الثاني ضد واتفورد وأبهر الجميع بتمريراته السحرية التي لم يستغل منها سوى هدف وحيد .

غوارديولا كان يعي لما قال أن محرز سيكون حاسما في نهاية الموسم

التقارير عادت لتصريحات بيب غوارديولا قبل أسابيع، ففي الوقت الذي كان يمر فيه محرز بفترة صعبة وصفت بالأسوأ في مشواره، صرح غوارديولا بشكل مفاجئ في أحد اللقاءات أنه يثق برياض وأنه يثق بقدرته على صنع الفارق في الوقت المناسب، بيب قال أيضا أن محرز سيكون حاسما في نهاية الموسم وهو ما يسير عليه على ما يبدو، حيث تنبأت صحافة السيتي يوم أمس أن محرز سيكون له اليد العليا في تحديات السيتي المقبلة وأهمها دوري الأبطال وأيضا الدوري المحلي، حيث تأمل صحافة وأنصار السيتي في تحقيق رباعية تاريخية لم يسبق لأي فريق أوروبي أن حققها .

محرز: ” قدمنا مستوى مميزا ضد واتفورد”

في ردود الفعل على موقعة واتفورد قال محرز على حسابه الرسمي على تويتر أن اللقاء كان مميزا وأن الفريق قدم مستوى أكثر من رائع جماعيا وحتى فرديا، لاعب الخضر لم ينس زميله ستيرلينغ وقال أنه قدم ما عليه وأنقذ الفريق بتسجيله للثلاثية، ورغم ما يقال عن العلاقة السيئة بين الرجلين، إلا أن ذلك لم يظهر أبدا في أرضية الميدان، حيث كان محرز صاحب تمريرة هدف من أهداف زميله الإنجليزي، وتظهر تغريدة محرز العلاقة المميزة بين لاعبي السيتي، ففي الأسبوع الماضي حيوا محرز على إنقاذ الفريق والآن يحيون ستيرلينغ على فعل ذلك .

بورقعة- ب