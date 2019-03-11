مدرب فينرباتشي: “سليماني فقد الثقة في النفس وليس هناك فائدة من إبقائه مع الفريق”

بعد ثلاثة أسابيع من التسريبات والأخبار غير الرسمية خرج مدرب نادي فينرباتشي أورسون أونال بتصريحات واضحة وصريحة بخصوص وضع لاعبه الجزائري إسلام سليماني، صحيفة “فوتو ماتك التركية الشهيرة أوردت يوم أمس تصريحا لأونال يكون قد أدلى به بعد لقاء باشاك شهير سهرة السبت، والذي غاب عنه سليماني بالمناسبة وخسره الفريق، حيث قال أن إبعاد سليماني أمر منطقي لأبعد الحدود، حيث حصره في الجانب الفني فقط وقال أن لاعب الخضر فقد الثقة في نفسه، وأنه لم يعد يحمل أي فائدة للفريق، كلام مثل هذا يعتبر الضربة القاضية والقاسمة لظهر سليماني الذي كان يأمل في العودة قبل نهاية الموسم الحالي لإنقاذ موسمه، لكن حساباته كلها سقطت كلها في الماء، ويعمل سليماني على العودة لفريقه من أجل إحياء آماله بلعب منافسة كاس إفريقيا للأمم لكن وضعه الحالي لا يسح له بتاتا بالتواجد ولا المنافسة ومن دون شك سيغيب في حال ما تواصل غيابه عن فريقه التركي.

“حتى الأنصار يرفضونه ومن الصعب أن يستعيد الثقة في الوقت الحالي”

أونال وبعد أن أكد أن إبعاد سليماني فني بحت وليس له أي علاقة بالقرارات التأديبية أو ما تعلق بإصراره على البقاء كما قالت بعض التقارير قال أيضا أن إسلام فقد الثقة في نفسه ولم يعد يسجل الأهداف ووضع النادي الحرج لم يعد يسمح له بمنح الفرص أكثر لذلك اختار فقط اللاعبين الجاهزين لإنقاذ الفريق من السقوط في الأشهر الثلاث المتبقية ولاعب الخضر لم يكن من ضمنهم، إلى ذلك قال أونال أيضا أن الكل يؤيده في قرار إبعاد سليماني فأنصار النادي لم يعودوا قادرين على رؤيته أساسيا في الفريق وكل سعيد بإبعاده ما يعني أن قراره كان صائبا بحسب ما يقول، وشن أنصار وصحافة فينرباتشي حملات واسعة لإبعاد سليماني ويبدو أن المدرب استجاب أخيرا بعد أن أيقن أن سليماني لا عب سيئ .

بورقعة- ب

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