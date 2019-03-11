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مهدي تاهرات: ” أتوق شوقا للعودة مرة أخرى للملاعب”

11 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 41 زيارة

أدلى لاعب الخضر ونادي لونس مهدي تاهرات بتصريحات لقناة “بي إن سبورتس” الفرنسية أعقبت لقاء فريقه الذي فاز فيه ضد أكسير يوم السبت الماضي، تاهرات وحين سئل عن موعد عودته قال أنه يتوق شوقا من أجل العودة:” أتوق شوقا من أجل العودة مرة أخرى، لقد تواجدت في المدرجات يوم أمس وتحدثت مع زملائي اللاعبين، لا أستطيع أن أصبر حتى أعود للميادين” وتأت تصريحات تاهرات مدعمة لتصريحات مدربه مونتانيي، والذي قال في وقت سابق أن عودة تاهرات قبل نهاية الموسم باتت ممكنة جدا، يشار إلى أن تاهرات لم يستأنف تدريباته بعد وفي حال حصل ذلك فإن عودته لن تكون بعيدة بعد ذلك .
بورقعة- ب

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