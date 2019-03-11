هوفنهايم رفض أربعة عروض لتسريح بلفوضيل :

كشف وكيل أعمال اللاعب الدولي الجزائري ومهاجم نادي هوفنهايم الألماني إسحاق بلفوضيل أن إدارة النادي متمسكة بخدمات لاعبها الجزائري وراضية عما يقدمه حتى الآن مع النادي في مختلف المنافسات، وقال محمد الفايش في تصريحات لجريدة بيلد الألمانية أن هوفنهايم رفض أربعة عروض رسمية وصلت الإدارة من أجل التخلي عن خدمات لاعب الإنتر الأسبق، لكن دون إعطاء تفاصيل عن توقيت وصول العروض، سواء في الميركاتو الشتوي أو حاليا، ولا حتى عن هوية الأندية التي ترغب في التعاقد مع مهاجم الخضر.

المدير الرياضي لهوفنهايم: ” راضون عما يقدمه بلفوضيل ولا نفكر في التخلي عنه”

من جانبه أدلى المدير الرياضي لهوفنهايم أليكس روزون بتصريحات لبيلد دائما، أكد فيها أن النادي راض عن الأداء الذي يقدمه الدولي الجزائري منذ التحاقه بالفريق، وأنها لا تفكر أبدا في التخلي عنه بنهاية الموسم الحالي مهما كان العرض المقدم، فبلوفضيل كان أول استقدامات الفريق الصيف الماضي رغم مشاكله مع ناديه فيردير بريمن، وحتى مستواه الذي لم يكن موفقا في أول تجربة له في ألمانيا، كما أن إسحاق ورغم بدايته الصعبة هذا الموسم، استطاع العودة وتقديم لقاءات في القمة مع تسجيل عديد الأهداف حتى الآن.

شارك أساسيا وساهم في الفوز أمس

بعيد عن مستقبل بلفوضيل مع ناديه، فقد كان الموعد أمس مع استقبال هوفنهايم لنادي نورنبرغ لحساب الجولة الخامسة والعشرين من البوندسليغا وهو اللقاء الذي انتهى بفوز رفقاء بلفوضيل بهدفين مقابل هدف واحد، جعلهم يرتقون إلى المركز الثامن وهو ينافس على مركز مؤهل إلى المنافسة الأوروبية، بلفوضيل واصل الظهور كأساسي مع فريقه في خط الهجوم، غير أنه ورغم لعبه 86 دقيقة عجز عن ترك بصمته كما اعتاد عليه مؤخرا سواء بالتسجيل أو التمرير، إلا أنه قام بعمل كبير في دفاع المنافس، ما قدمه بلفوضيل نال بموجبه علامة 6.3 من موقع هوسكورد وهو تقييم متوسط على غير العادة.

ب-ب

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