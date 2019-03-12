إيسكو ومارسيلو يفتتحان عهد زيدان بلمحة إيجابية :

افتتح إيسكو ومارسيلو ثنائي ريال مدريد، الفترة الثانية للفرنسي زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للميرنغي بلمحة إيجابية.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن اللاعبين قررا خوض تدريبات، اليوم الثلاثاء، رغم أن الفريق حصل على إجازة.

وأشارت إلى أن قرار إيسكو ومارسيلو يعود إلى رغبتهما في العودة إلى الواجهة مرة أخرى بالنادي الملكي، تحت قيادة زيدان.

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل الثنائي مع ريال مدريد كان معرضًا للخطر في ظل وجود سولاري، قبل أن يحصل اللاعبان على أمل جديد بعودة المدرب الفرنسي إلى سانتياغو برنابيو.

وكان سولاري يفضل الدفع بريغيلون عن مارسيلو في مركز الظهير الأيسر، بينما إيسكو كان يصنف في آخر ترتيب لاعبي الوسط المهاجم بالميرنغي مع المدرب الأرجنتيني.

وتدرب اليوم أيضًا البرازيلي فينيسيوس جونيور، من أجل مواصلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، رغم أنه سيغيب عن معظم المباريات المتبقية في الموسم الحالي.