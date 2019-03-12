الصحافة الفرنسية تنتقد مستوى عطال في لقاء مرسيليا :

على غير العادة لم يتلق الدولي الجزائري يوسف عطال إشادة الإعلام الفرنسي بل على العكس من ذلك تلقى أمس الاثنين انتقادات لاذعة بعد أدائه المتواضع في لقاء مرسيليا، الذي جرى سهرة الأحد الماضي، صحيفة ليكيب الراشدة قالت أن عطال كان ظلا لنفسه، حيث لم يقدم أي مستوى لا دفاعي حيث وقف عاجزا أمام مهاجمي مرسيليا الذين تفننوا في مراوغته والمرور منه بكل سهولة في كل مرة، ولا حتى هجوميا كما عود الجميع، بعد أن ضيع كرات كثيرة سهلة ولم ينجح في إتمام أي مراوغة في الشق الهجومي لفريقه، صحيفة ليكيب ذاتها منحت عطال علامة 4 وهي من أسوأ العلامات في اللقاء، ومن دون شك فإن مستوى عطال السيئ ضد مرسيليا سيكون في صالحه، حيث سيعيده للواقع وليضع أرجله على الأرض وهو أمر في صالح ناديه وصالح المنتخب أيضا، يشار إلى أن عطال وصف في أيام ماضية بأنه من أحسن اللاعبين في العالم في مركزه، وأنه مطلوب في أندية عملاقة وما إلى ذلك، وحتى لو لم تكن مبالغة إلا أنها ليست في صالح اللاعب .

بورقعة –ع

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