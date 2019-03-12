القيمة السوقية لسليماني تنحدر لما دون العشرة ملايين أورو :

كشفت تقارير تركية يوم أمس أن القيمة السوقية للاعب الخضر إسلام سليماني وصلت إلى عشرة ملايين أورو في الأشهر الماضية، التقارير التركية قالت أن سليماني عانى من مشاكل كثيرة من التسجيل، حيث لم يسجل أهداف كثيرة في آخر سنتين ما جعل مستواه ينخفض وجعل الأندية عطفا على ذلك تبتعد عن طلبه، الدولي الجزائري وقبل سنتين من الآن كانت قيمته تصل لـ26 مليون أورو لكنها وصلت الآن فقط لعشرة ملايين .

عدم مشاركته لستة أشهر ستجعل قيمته تنخفض أكثر وليستر أكبر المتضررين

الأمور السيئة بالنسبة لسليماني لن تتوقف هنا، حيث قالت الصحافة التركية أن عدم مشاركته في النصف الثاني من الموسم سيجعل قيمته تنخفض أكثر فأكثر وربما تصل لستة أو أربعة ملايين فقط، فأي نادي يمكنه أن يشتري لاعبا لا يسجل، مستواه في الحضيض والأكثر من ذلك لا يشارك حتى في اللقاءات ؟، الحديث عن انخفاض قيمة سليماني سيعني أن إدارة ليستر سيتي هي أكبر متضرر، حيث قامت بدفع 29 مليون أور إضافة إلى خمسة ملايين كإضافات حين اشترت سليماني صيف 2016، لكنها لم ولن تستفيد من اللاعب لا فنيا ولا حتى ماليا بل ستضيع كل هذا المبلغ الكبير من دون مقابل .

بورقعة -ع

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