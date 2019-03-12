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الكاف تفقد أحد محافظيها في تحطم الطائرة الإثيوبية :

12 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, ملاعب العالم 23 زيارة

أعلن أمس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن وفاة واحد من محافظيها، في حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، التي كانت على متن رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي، ويتعلق الأمر بالأمين العام السابق للاتحادية الكينية حسين سوالح والذي كان عائدا من مصر بعد أن عين كمحافظ للقاء الإسماعيلي المصري ومازامبي الكونغولي في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي في رابطة أبطال إفريقيا.
ب-ب

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