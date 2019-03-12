المنتخب الأول يواجه تونس والأولمبي يقابل غينيا في يوم واحد :

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد لقاء العودة بين المنتخب الأولمبي ونظيره من غينيا الاستوائية في إطار الدور التصفوي الثاني المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو، فبعد أن حدد تاريخ لقاء الذهاب يوم 23 مارس الجاري بالعاصمة مالابو بداية من السادسة، برمجت الكاف لقاء العودة يوم 26 مارس بداية من الساعة الخامسة بملعب 5 جويلية الأولمبي، وهو نفس اليوم الذي سيواجه فيه المنتخب الأول نظيره التونسي في لقاء ودي بملعب مصطفى تشاكر.

باتيلي سيبرمج تربصا جديدا الأسبوع القادم

من المرتقب أن يعلن مدير المنتخبات الوطنية ومدرب منتخب اقل من 23 سنة لودوفيك باتلي عن تربص جديد خلال الأسبوع القادم لتحضير هاتين الخرجتين، فبعد التربص الأخير الذي دام أربعة أيام في بداية مارس وقبله تربص تونس واللقاءين الوديين أمام نسور قرطاج، يكون الفرنسي قد أخذ فكرة عن التعداد وسيستدعي عن القائمة النهائية التي ستخوض اللقاءين في ظرف أربعة أيام.

الفاف قد تخصص طائرة خاصة للأولمبي

بما أن اللقاءين سيلعبان في ظرف أربعة أيام فقط، من المنتظر أن تخصص الفاف طائرة خاصة للمنتخب الاولمبي من أجل العودة مباشرة بعد نهاية اللقاء، لأنه في حالة عودته على متن رحلة عادية سيعاني من تعب شديد بالنظر إلى طول المسافة عبر المغرب، ولهذا ستعمل هيئة زطشي على وضع أشبال الفرنسي في أفضل الظروف من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل للمرة الثانية تواليا للأولمبياد.

باتلي مطالب بمعاينة لاعبين جدد مستقبلا

سيكون مدرب منتخب أقل من 23 سنة مطالبا بمعاينة لاعبي كل الأندية الجزائرية الناشطة في الرابطتين الأولى والثانية، وعدم الاكتفاء بالعاصمة وضواحيها، فالمنتخب الحالي يعرف هيمنة لاعبي بارادو وأندية الوسط، في وقت يوجد عديد اللاعبين القادرين على حمل ألوان المنتخب الوطني، وذلك مباشرة بعد نهاية الدور التصفوي الثاني، فباتلي يملك حاليا عذرا وهو أنه استلم العارضة الفنية مؤخرا فقط ولا يملك الوقت للقيام بهذه المعاينة وهو يكمل عمل المدرب السابق بوعلام شارف، لكن بعد لقاءي مارس ستسقط الأعذار ووجب عليه منح الفرصة لمن يستحقها من لاعبي الجزائر.

…وتواجد بلخير ومحترفين وارد

لن يكتفي الناخب الوطني بالاعتماد على لاعبي البطولة المحلية وقد ويوجه الدعوة لبعض المحترفين وفي مقدمتهم المهاجم المنتقل حديثا إلى تورينو الإيطالي قادما من الإنتر محمد بلخير، الذي يقدم مستويات كبيرة جدا في بطولة الرديف، حيث وقع مؤخرا هدفين في مرمى أودينيزي بطريقة رائعة، كما أنه بالإمكان الاعتماد على شبان جزائريين آخرين ينشطون في الدوريات الأوروبية، بما أن تاريخ اللقاءين يتزامن مع تاريخ الفيفا لشهر مارس وأنديتهم ستسرحهم بشكل عادي.

ب-بكوش

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