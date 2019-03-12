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براهيمي يغيب عن تشكيلة بورتو لثاني لقاء على التوالي :

12 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 14 زيارة

شارك لاعب الخضر ياسين براهيمي بديلا في لقاء فريقه ضد فينرسي سهرة الأحد الماضي، ورغم أن الكثير توقع مشاركته كأساسي قبيل بداية اللقاء إلا أن للمدرب كونسيساو رأي آخر، حيث أبقاه على الدكة حتى حلول الدقيقة السبعين ليزح به وكان فريقه وقتها متقدما بهدف لهدفين رفقاء براهيمي أنهوا اللقاء فائزين بذات النتيجة، لكن الأمر ومن دون شك لم يسعد اللاعب الجزائري الذي كان يمنّي النفس بالظهور أساسيا بعد غيابه عن لقاء دوري أبطال أوربا منتصف الأسبوع الماضي، ورغم أن الكثير من التقارير البرتغالية لم تشر باهتمام لغياب براهيمي إلا أن الأمر بدأ يبعث على الريبة، فليس براهيمي من يترك على الدكة للقاءين متتالين.
بورقعة -ع

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