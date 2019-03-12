بن رحمة في التشكيلة المثالية للشباميان شيب :

بعد هدفه الثمين وتألقه اللافت في اللقاء الماضي في الدوري وضعت رابطة الدوري الإنجليزي لأندية الدرجة الثانية اسم لاعب الخضر سعيد بن رحمة في تشكيلتها المثالية المنتقاة، والتي أعلن عنها يوم أمس الاثنين، رابطة أندية الدرجة الثانية قالت أن اختيار بن رحمة كان مبررا بعد مستواه الكبير ليس هذا وحسب بل أيضا بسبب ثبات مستواه، ففي آخر خمس جولات تمكن من حجز مكانه في تشكيلة الأسبوع لأربع مرات، اختيار بن رحمة ضمن تشكيلة الأسبوع وقع أمس أيضا بحسب موقع غول الذي قال أنه قدم مستوى ساهم في فوز فريقه والتقرب به أكثر من فرق الصدارة بعد أن كان حلمه الأول هو البقاء وحسب، يشار إلى أن شبكة سكاي سبور كانت أول من اختار بن رحمة في تشكيلة الأسبوع وهذا سهرة الأحد الماضي مباشرة بعد نهاية لقاءات الجولة .

بورقعة -ع

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