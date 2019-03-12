بوغبا ونجم ليفربول على رأس طلبات زيدان في ريال مدريد :

قدم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، طلباته بشأن دعم الفريق بصفقات في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا للبرنامج الإسباني “التشرينغيتو”، فإن زيدان طلب التعاقد مع 5 لاعبين وهم إيدين هازارد (تشيلسي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، لوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وساديو ماني (ليفربول).

وكان ريال مدريد أعلن التعاقد مع زيدان، أمس الإثنين، حتى صيف 2022 خلفًا لسانتياغو سولاري.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة ريال مدريد خصصت 300 مليون إسترليني لدعم الفريق بصفقات مميزة خلال الموسم المقبل.

يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أكد أن الفريق سيشهد عددًا من التغييرات في الموسم الجديد.