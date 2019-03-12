بونجاح يسعى لتصحيح أوضاع فريقه في دوري الأبطال اليوم :

يستقبل عشية اليوم الثلاثاء نادي السد على أرض ملعبه نادي بيرسبوليس الإيراني في ثاني جولات دوري أطبال آسيا عن المجموعة الرابعة، اللقاء سيكون بالغ الأهمية بالنسبة للدولي الجزائري بغداد بونجاح وبقية زملائه في السد، حيث ضيع الفريق النقاط الثلاث في الجولة الماضية وخسارة أي نقطة في الجولة الحالية ستعني خروجه بشكل مبكر من حسابات الصعود، أنصار السد يضعون كل آمالهم على بغداد بونجاح من أجل قيادة الفريق نحو الفوز وإبقاء أماله في التأهل، حيث ينتظرون أهدافا جديدة من أقدام الجزائري، لكن على الصعيد الأسيوي هذه المرة وليس المحلي، بدوره سيسعى بغداد للرد على الانتقادات الكثيرة التي طالته بعد لقاء الأهلي السعودي في الجولة الأولى، حيث لم يكتف فقط بالغياب عن التسجيل بل تسبب أيضا في ركلة جزاء أدت لخسارة فريق للنقاط الثلاث .

بورقعة -ع

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