رئيس أتلتيكو مدريد: لن نتهاون ضد جوفنتوس :

أكد رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو، الثلاثاء أن فريقه وعد “منذ فترة طويلة” بالوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في ملعبه واندا ميتروبوليتانو، ووصف مباراة الليلة أمام جوفنتوس بأنها أحد أهم المواجهات في هذا الموسم.

وقال سيريزو لوسائل إعلام في الفندق، الذي يقيم به الفريق في تورينو “لدينا الرغبة وهي الوصول للنهائي واللعب على ملعبنا، وهو شيء وعدنا به منذ فترة طويلة، وسنرى إذا كان يمكننا تحقيق ذلك”.

وأضاف “اليوم سيكون نقطة مهمة من اجل الوصول للنهائي”، محذرا من أن فريقه لا يجب أن يتهاون رغم الفوز ذهابا بثنائية نظيفة.

وتابع “ستكون مباراة مهمة، ربما الأهم في كل الموسم، لدينا الأفضلية ولكن لا يجب التهاون، نتمنى أن تكون مباراة جيدة وأن نكون نحن الفائزين”.

وقلل سيريزو من إشارة كريستيانو رونالدو لاعب جوفنتوس في مباراة الذهاب، حين أشار إلى فوزه بخمس بطولات دوري أبطال بعد خسارته أمام أتلتيكو.

وقال رئيس النادي المدريدي “كريستيانو لاعب كبير وعظيم ويدافع عن النادي الذي يلعب له، إنه خطير جدا وأعتقد أنه سيقدم نتيجة جيدة هنا لجوفنتوس”.