رونالدو يتغزل بريال مدريد :

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، أنه لا يفتقد إسبانيا أو البرتغال في الوقت الحالي.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لا أفتقد إسبانيا أو البرتغال رغم أنني تركت العديد من الأصدقاء، وتركت نادًيا عظيما (ريال مدريد) منحني الكثير من الحب والأصدقاء”.

وأضاف: “لكني لا أفتقد البلد نفسه، كما أنني أمتلك الآن أصدقاء هنا في إيطاليا، ورغم أن الأجواء مختلفة إلا أنني تكيفت مع الوضع الجديد ولذلك أنا سعيد هنا”.

وتابع. “جوفنتوس يقدم أداء جدًا في الدوري الإيطالي، حيث إن الفريق لم يتعرض لأي خسارة في البطولة حتى الآن”.

وواصل: “نملك كل الإمكانات كي نصبح أبطالًا. وهناك الكثير الذي يجب علينا أن نقدمه لإحراز لقب الكالتشيو في الموسم الحالي”.

واستمر: “فوجئت بمستوى الدوري الإيطالي، وكنت سعيدًا عقب الفوز بكأس السوبر في السعودية، حيث إنه كان أول لقب لي في إيطاليا”.

وأردف: “الدوري الإيطالي هو التحدي الأكثر صعوبة للمهاجمين، فلم أكن أتوقع أن أواجه هذه الجودة مع جوفنتوس”.

وأتم: “كل الأجواء إيجابية معي هنا في إيطاليا، خاصة بالنسبة لعائلتي وأطفالي”.