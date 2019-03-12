ريال مدريد يقترب من صفقة مجنونة مع إنتر :

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن صفقة تبادلية مجنونة قد تتم بين ريال مدريد، وإنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن هناك احتمالية لعقد صفقة تبادلية، تقضي بانتقال الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى ريال مدريد، مقابل ارتداء الفرنسي كريم بنزيما لقميص إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة أن ما يدعم إتمام الصفقة حاليًا، العلاقة الجيدة التي تجمع بين ريال مدريد وإنتر ميلان، مشيرة إلى أن المرينغي سيقدم بعض الأموال بجانب بنزيما، للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني.

وأوضحت أن رحيل بنزيما لن يؤثر على ريال مدريد، الذي يقدم للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، 300 مليون إسترليني، لدخول الميركاتو الصيفي بقوة.

وأفادت الصحيفة أن العلاقة بين إيكاردي وإنتر انهارت، بعد واقعة سحب شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني، وغياب اللاعب عن مواجهات الفريق الأخيرة.