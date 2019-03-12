عسلة أكثر الحراس تصديا للكرات في السعودية :

يتواجد الحارس الدولي الجزائري ماليك عسلة على رأس قائمة الحراس الأكثر تصديا للكرات في الدوري السعودي الممتاز، حيث تمكن الحارس السابق للشبيبة من القيام بـ90 تصديا وفق إحصائيات نشرها موقع سبورت 360، متفوقا على عديد الحراس الذين يلعبون مع الأندية الكبيرة وكذلك مواطنيه دوخة ومبولحي، أما على الصعيد الفردي فقد تمكن عسلة كذلك من التصدي لخمس كرات في لقاء واحد وهو ذلك الذي جمع ناديه الحزم مع الفيحاء الذي يدربه الجزائري زكري، هذه التصديات العديدة للحارس الجزائري مردها لعبه في نادي متواضع وهو الحزم، الذي يعاني في مؤخرة الترتيب، كما أن ضعف دفاعه والفريق ككل يجعل من عسلة في مواجهة مباشرة مع مهاجمي الفريق المنافس.

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