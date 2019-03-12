غلام يلعب تسعين دقيقة وتفاؤل بشأن شفائه من الإصابة :

لم يكن مهما بالنسبة للاعب الخضر فوزي غلام نتيجة لقاء فريقه الأخير ضد ساسولو بقدر أهمية إنهاء اللقاء ولعب تسعين دقيقة كاملة، الدولي الجزائري شارك أساسيا لأول مرة منذ لقاء الدوري الأوروبي للدور الماضي ضد زيوريخ السويسري، حيث وضع مدرب النادي ثقته في غلام مرة أخرى وأمل ألا يعاني الجزائري من أي آلام وهو ما حصل، حيث كشفت تقارير إيطالية أنه ظهر بمستوى بدني مبشر جدا .

قد يعود للدكة لكن مؤشرات شفائه قوية

الصحافة الإيطالي وبعد مستوى غلام البدني أول أمس بدأت تتحدث عن عودته للمشاركة كأساسي، الأمر سابق لأوانه لأن تسعين دقيقة لا تعني أن غلام تخلص من أثار إصابة امتدت لثلاثة أشهر، حيث من المتوقع أن يعود لدكة البدلاء بمناسبة لقاء الدوري الأوروبي المقبل و لقاءات الدوري التي تليه، لكن ما حدث في ملعب ساسولو مؤشر إيجابي على قدرة غلام على العودة أكثر قوة، وكانت بعض التقارير قد كشفت أن إصابة غلام معقدة وأنها غير قابلة للشفاء وهو أمر لا نتمناه أبدا .

ثالث لقاء كامل فقط يلعبه غلام منذ عودته

رغم حديث البعض عن كون إصابة غلام ليست خطيرة وأنها أثار التعب فقط إلا أن تقارير يوم أمس قالت أن إدارة نابولي تتخوف فعلا من إصابة خطيرة قد تنهي مشوار اللاعب، فمنذ عودته منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف لعب غلام لقاءات كثيرة لكن الملاحظ أنها كانت متفرقة ولم يلعب لقاءات متتالية بقدر كبير، كما أنه لن يكمل سوى ثلاثة لقاءات فقط لتسعين دقيقة ولقاء ساسولو هو الأول له في الدوري هذا الموسم، أما اللقاءين الآخرين فكان لقاء ميلان في الكأس وأيضا لقاء زيوريخ في الدوري الأوروبي .

غلام: ” قاتلنا للحصول على الهدف”

بالعودة للقاء ساسولو فقد شارك فيه غلام أساسيا كما أشرنا وقدم مستوى طيبا للغاية، حيث كان وراء الكثير من الكرات الخطيرة بتوزيعات دقيقة كما عودنا، الدولي الجزائري كان أيضا وراء أغلب الكرات الثابتة وكل الركنيات على الجهة اليمنى، حيث أظهر شخصية كبيرة على بقية زملائه رغم أنه مصاب أو عائد من إصابة، لاعب الخضر أدلى أيضا بعد نهاية اللقاء بتصريحات قال فيها أن اللقاء لم يكن سهلا بالمرة، غلام قال أن ساسولو كان فريقا منظما وخطيرا جدا، وعن الفرق بين الفريقين قال غلام أنه لا يوجد فريق كبير وآخر صغير في إيطاليا والدليل لقاء عشية الأحد الماضي، في الأخير قال فوزي أنهم كمجموعة قاتلوا للحصول على ذلك الهدف وحصلوا عليه، يشار إلى أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لهدف .

بورقعة -ع

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