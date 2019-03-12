غيغز : “بيل منزعج مثل الجميع”

ضم مدرب ويلز ريان غيغز، الثلاثاء، لاعب ريال مدريد غاريث بيل، في قائمته لمواجهتي ترينداد وتوباغو وسلوفاكيا.

وقال غيغز عن ضم بيل، الذي فقد مكانه في التشكيل الأساسي بالنادي الملكي، إنه كان “منزعجا مثل الجميع” بشأن المشاكل البدنية الأخيرة، ولكنه أوضح أنها كانت مجرد التحام ويفترض أنه في حالة جيدة.

ولعب بيل هذا الموسم 34 مباراة مع ريال مدريد وسجل 13 هدفا.

ومع ذلك كان محل جدل بسبب المشاكل التي دخل فيها خارج أرض الملعب.

وتواجه ويلز وديا ترينداد وتوباغو في 20 مارس وبعدها بأربعة أيام تبدأ مشاركتها في مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 بمواجهة سلوفاكيا في كارديف.