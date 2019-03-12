لاعبو الخضر يتضامنون بأصواتهم مع الحراك الشعبي ضد العهدة الخامسة :

أطلق لاعبو المنتخب الوطني الجزائري، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي دعمهم للشعب الجزائري، وذلك من خلال التعليقات والمنشورات التي باتوا يضعونها على مواقعهم الخاصة، والتي كانت كلها تعبيرا عن تضامنهم بل وتأكيدا على جزائريتهم، من خلال وقفتهم، ولو بالصوت، مع الشعب المطالب بالتغيير الشامل على مستوى هرم السلطة، وذلك من خلال الاحتجاجات السلمية التي جابت مختلف ربوع الوطن على إثر المسيرات الضخمة التي عرفتها بلاد، وحتى خارجها في الفترة الأخيرة الماضية.

نشروا صورا للمسيرات وعلقوا عليها بجمل المساندة لمطلب الشعب

تسارع لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لنشر العديد من الصور واللوحات الجميلة التي صنعها الشعب الجزائري في مختلف مناطق الوطن، من مسيرات حاشدة وتجمهر كبير على شكل تسونامي بشري يجتاح المدن الكبرى في الجزائر، وهي صور المسيرة والمظاهرات التي عرفتها الجزائر والتي أرفقها اللاعبون الدوليون مع منشوراتهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

دوخة أول من أبدى تضامنه المطلق عبر “الإنستغرام”

كان الحارس الجزائري عز الدين دوخة، أول لاعب دولي كان قد أبدى دعمه وتضامنه مع الشعب الجزائر، الذي خرج في مسيرات حاشدة، حيث نشر حارس نادي أحد السعودي على صفحته عبارات مساندة لمطلب الشعب، لتتوالى تغريدات زملائه الآخرين الذين التحقوا تباعا بالمطالب الشعبية، معبرين عن تلك الصور التي صنعها الجزائريون وأدهشوا بها العالم الغربي قبل العربي.

دوخة: “الشعب فوق السلطة.. أضم صوتي لصوت الشعب”

أبرز العبارات في هذا الشأن هي التي كتبها حارس الخضر على صفحته أو بالأحرى حائط الانستغرام الخاص به، وعنوان الجملة التي كتبها حيث قال: “الشعب فوق السلطة” كما جاء أيضا في رسالته التي عبر خلالها عن تضامنه المطلق مع مطلب الشعب الرافض للعهدة الخامسة، وقال دوخة في هذا الصدد: “أضم صوتي لصوت الشعب وفخور لكوني أنتمي لهذا البلد العظيم، بلد المليون ونصف مليون شهيد، ورغم بعدي عن بلدي الحبيب، إلا أن قلبي مع كل مواطن بسيط ندد بالتغيير وردد لا للعهدة الخامسة، فما عليكم إلا الرضوخ للأمر الواقع”.

بن سبعيني: “أنتم فخر الجزائر وأفتخر بانتمائي لكم”

من جانبه نشر مدافع نادي رين الفرنسي رامي بن سبعيني، صورة للمظاهرات الشعبية للجزائريين وخص بها اللوحات التي صنعها أبناء مدينة الجسور المعلقة مسقط رأس مدافع المنتخب الوطني الجزائري، حيث بدا مستغربا لتلك الصور وفخورا في نفس الوقت لما يصنعه الجزائريون حين علق يقول: “والله منظر تقشعر له الأبدان، أنتم فخر الجزائر، وأفتخر أني من هذا الشعب وهذا الوطن، الله يحمي بلادنا وأولادنا”.

عطّال: “اللهم اجمع أبناء بلدي على كلمة الحق”

من جانبه لم يتأخر ابن القبائل الأحرار المدافع الجزائري يوسف عطّال عن اللحاق بركب زملائه في المنتخب الوطني المساندين للمسيرات الشعبية السلمية المناهضة للعهدة الخامسة، حيث نشر بدوره صورا للمظاهرات العارمة التي اكتسحت الجزائر العاصمة وكل ولايات الوطن الأخرى.

فوزي غلام: “القوة والشرف لوطني الجزائر”

نشر مدافع نادي نابولي الإيطالي فوزي غلام على صفحته الخاصة عبر الانستغرام منشورا، تصاحبه بعض صور المسيرات الكبرى للجزائريين عبر ربوع الوطن، حيث أثبت فيها المدافع الجزائري عن وطنيته وانتمائه الكبير للجزائر من خلال التعبير بجملة ” القوة والشرف لوطني الجزائر”، وهي الجملة التي لها العديد من الدلائل والعبارات المساندة للدولي الجزائري لأبناء جلدته الذين ثاروا ضد العهدة الخامسة مطالبين بالتغيير.

بغداد بونجاح: “يا رب اجعل هذا البلد آمنا وسالما”

تعليقات بونجاح حول ما يجري في الجزائر، جاءت على شكل تضرع لله راجيا من المولى أن يحفظ هذا البلد وشعبه، حيث علق هداف السد القطري عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، قائلا: “يا رب في ليلة الجمعة اجعل هذا البلد آمنا وسالما وأحفظ شعبه من كل شر.. آمين”.

عنتر يحيى: “هكذا نحن الجزائريين دائما متضامنين”

لم يكتف قائد ملحمة أم درمان عن نشر الصور التي يصنعها الجزائريون عبر مختلف ربوع الوطن من مسيرات حاشدة وسلمية، حيث عبر قائد الخضر السابق عن فرحته ومساندته المطلقة لهذا الحراك الشعبي عندما علق يقول: “هكذا نحن الجزائريين دائما متضامنين مع بعضنا البعض وواقفون خلف هذا البلد الحبيب”.

عدلان قديورة: “أظهرنا للعالم أننا شعب خارق للعادة”

من جانبه نشر عدلان قديورة تعليقات متتالية حول ما يجري في الجزائر من مظاهرات سلمية وحراك شعبي وصفه بالأرقى عبر العالم، وقد كتب متوسط ميدان الخضر تعليقات عديدة يبقى أبرزها: ” لقد أظهرنا للعالم أننا شعب خارق للعادة”، كما قال عدلان قديورة أيضا: “الشعب الجزائري أكد للجميع مدى تحضره وثقافته الراقية، التي نفتخر بها جميعا كجزائريين”.

محمد دحوي

مرتبط