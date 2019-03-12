محرز يسعى لمواصلة التألق من بوابة المنافسة القارية وبن طالب لتحقيق خروج مشرف :

سيكون الموعد سهرة اليوم الثلاثاء مع لقاء إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاء المان سيتي ضد نادي شالك، لقاء الذهاب وكما هو معلوم انتهى بفوز رفقاء محرز ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وباتوا مطالبين الآن بتجنب الخسارة فقط على أرضهم من أجل المرور، لقاء اليوم سيكون فرصة ممتازة لرياض محرز من أجل مواصلة التألق، فيما سيسعى بن طالب وبقية زملائه في نادي شالك لتقديم كل ما لديهم من أجل الخروج بشكل مشرف، لأن الصحافة الألمانية تتخوف كثيرا من نتيجة قياسية نظرا لفارق المستوى بين الناديين مؤخرا .

صحافة السيتي تتوقع إراحة محرز وبن طالب منتظر كأساسي

رغم أنه أبان عن مستويات هائلة في اللقاءات الماضية إلا أن التقارير الصحفية الصادر يوم أمس أكدت أن غوارديولا قد يريح محرز في لقاء سهرة اليوم، اللقاء وإن كان مهما على صعيد المنافسة إلا أنه منتهي بحسب الكثيرين، والسيتي ضمن التأهل حين فاز ذهابا في ألمانيا بثلاثية، ما يعني بقاء بعض ركائز الفريق بدلاء ومن ضمنهم محرز، لكن يبقى الأمر غير مؤكد لأن الإراحة تعني اللاعبين الذين شاركوا باستمرار لفترة طويلة ولقاء واتفورد هو ثاني لقاء فقط يلعب محرز على التوالي، هذا إذا اعتبرنا لقاء واست لقاء لأن محرز لم يلعب فيه كأساسي ودخله بديلا فقط مكان زميله المصاب، من الناحية الأخرى تبدو حظوظ بن طالب في المشاركة كأساسي كبيرة جدا، حيث توقعت كثير من المواقع الألمانية بدأه للقاء كما فعل في لقاءات الدوري الأخيرة.

الصحافة الإنجليزية تحذر مدرب السيتي ولاعبيه من بن طالب

رغم أن الغالبية العظمى من المتابعين يرون أن تأهل السيتي اليوم أمر محسوم، وشالك لن يشكل أي خطورة ولن يكون أبدا مثل أجاكس أو بورتو أو حتى المان ضد البي أس سي، إلا أن بعض المواقع مازالت تتخوف من العودة التي حققتها بعض الفرق والتي كان يقال أنها مستحيلة وشالك قد يفعل نفس الشيء، من بين هؤلاء موقع “غول العالمي” الذي وضع يوم أمس مقالة حذر فيها لاعبي السيتي من التهاون وقال أنهم مطالبون بإمساك الوسط وذلك لن يكون إلا بإزاحة بن طالب، فحسب موقع غول بن طالب يعتبر العقل المدرب والقلب النابض وأدائه في لذهاب يؤكد ذلك.

بورقعة -ع

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