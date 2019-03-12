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مدرب ليستر يرفض من الآن عودة سليماني :

12 مارس 2019 غير مصنف 14 زيارة

يعيش مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني أسوأ موسمه على الإطلاق طيلة مسيرته الكروية، والذي سيلقي بضلاله على ما تبقى من مشاوره، فبعد إبعاده نهائيا من قبل مدرب نادي فينرباتشي التركي بشكل رسمي وإلحاقه بمواطنه ياسين بن زية، ها هو مدرب ليستر سيتي الجديد يكشف عن عدم حاجته للاعب الفريق المعار ويرفض عودته من الآن وقبل نهاية الموسم، فالمدرب رودغرز يملك تصورا عن التعداد الذي سيشرف عليه الموسم القادم مع الثعالب وسليماني ليس ضمنه، وهو ما سيعقد من وضعيته أكثر في إيجاد ناد يلعب له وفي المستوى العالي، إلا إذا شد الرحال نحو الخليج العربي لإنهاء مسيرته الكروية، وحتى سبورتينغ الذي يقال أنه اتفق معه على العودة لن يغامر بالتعاقد مع مهاجم فقد الكثير من إمكانياته.
ب- ب

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