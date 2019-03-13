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أوناس يلتحق بركب زملائه في المنتخب ويساند المظاهرات الشعبية السلمية :

13 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 23 زيارة

عبر الجناح الطائر لنادي نابولي الإيطالي آدم أوناس، على حسابه الرسمي عبر إنستغرام و فايسبوك، عن مساندته المطلقة للمسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها مختلف المدن الجزائرية، والمنادية بالتغيير الكلي للنظام الحالي، حيث بعث برسالة مساندة خلال العبارات المشفرة التي تدل على موقفه المشابه لزملائه السابقين في المنتخب، والذين لم يتخلفوا في إبداء رأيهم حول ما يجري بأرض الوطن، كما عبّر لاعب نادي الجنوب الإيطالي عن فخره واعتزازه بأصوله الجزائرية، حيث نشر الدولي الجزائري آدم وناس على حائط الإنستغرام الخاص به عبارة: “وان تو ثري فيفا لالجيري”.
م.دحوي

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