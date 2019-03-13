الاتحاد الدولي يصنف بطولة الجزائر المفتوحة كمحطة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

أدرج الاتحاد الدولي للسباحة “فينا”، بطولة الجزائر المفتوحة داخل الحوض الكبير (50 مترا)، المقررة بين 29 جوان و3 جويلية 2019 بمسبح 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة، كمنافسة مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهذا حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية أول أمس من الاتحادية الجزائرية للسباحة، وبالتالي ستكون بطولة الجزائر الصيفية محطة تأهيلية بالنسبة لسباحي المنتخب الجزائري، وكذا باقي سباحي العالم، من أجل حصد النقاط من أجل التأهل إلى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أربعة حكام جزائريين تحصلوا على الشارة الدولية

تحصل أربعة حكام جزائريين الأسبوع الماضي، على الشارة الدولية عقب اختيارهم ضمن قائمة الـ20، التي يختارها الاتحاد الدولي للسباحة “فينا”، للفترة الممتدة بين 1 جانفي 2019 و31 ديسمبر 2022، ويتعلق الأمر بكل من رضوان عياد، سيد علي مبارك، الطيب بوراس وسارة عابد.

بن عبد الرحمن: “سنشهد أول منافسة وطنية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية”

في تصريح لمدير التطوير والتكوين بالاتحادية الجزائرية للسباحة، لمين بن عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الجزائرية حول إدراج الاتحاد الدولي للسباحة بطولة الجزائر المفتوحة كمنافسة مؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020، قال: “إنها سابقة أولى من نوعها في الجزائر، سيما بعد الاعتماد الاتحاد الدولي على مسبح 5 جويلية، الذي أعيدت تهيئته في الصائفة الماضية بمناسبة احتضان الجزائر، للألعاب الإفريقية للشباب 2018، كما أنها ستكون لأول مرة منافسة وطنية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية، ففي السابق كانت إحدى البطولات الوطنية مؤهلة لبطولة العالم، ومؤخرا الألعاب الإفريقية للشباب 2018 التي كانت مؤهلة للألعاب الأولمبية للشباب 2018 التي جرت بالأرجنتين”.

“أتوقع أن موعد الجزائر سيستقطب سباحين من البلدان المجاورة”

تابع المدير التكوين للاتحادية الجزائرية بن عبد الرحمان حديثه عن الموعد الدولي القادم، وكيف يتوقعه خاصة بعد إدراجه كمنافسة مؤهلة لألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وقال في هذا الصدد: “من المتوقع أن يستقطب موعد الجزائر، سباحين دوليين أجانب، سيما من البلدان المجاورة كتونس، وهو ما سيقدم إضافة إلى المستوى الفني العام للبطولة.”

“الجزائر أصبحت تملك تسعة حكام دوليين”

اختتم بن عبد الرحمن حديثه مع وكالة الأنباء الجزائرية بحديثه عن ارتفاع عدد الحكام الدوليين الجزائريين، وهو ما يمكن أن يساعد الاتحادية الجزائرية للسباحة بتنظيم بطولة وطنية مؤهلة للألعاب الأولمبية، أين قال: “يجب التنويه إلى أن الجزائر أضحت تمتلك 9 حكام دوليين حاليا، وهو ما يسمح لنا بتنظيم البطولة الوطنية كمحطة تأهيلية إلى الأولمبياد بصفة عادية.”

مهدي. زعيبط

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