المنتخب التونسي سيواجه الخضر بالبدلاء :

كشف أمس مدرب المنتخب التونسي ألان جيراس عن قائمة تضم 26 لاعبا سيكونون معنيين بلعب اللقاء الأخير في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان مصر الصيف القادم التي يستضيف فيها نسور قرطاج منتخب سوازيلاند وبعده مواجهة منتخب الجزائر وديا يوم 26 مارس، لكن اللافت في تصريحات المدرب جيراس خلال ندوته الصحفية هو تأكيده على مغادرة بعض اللاعبين للتربص بعد خوض اللقاء الرسمي، ولن يكونوا معنيين بلعب مواجهة الجزائر، ما يعني آليا الاعتماد على اللاعبين البدلاء في قائمته.

بلماضي سيمنح الفرصة لكل اللاعبين

حتى وإن كان للقاء أهمية كبيرة من حيث تحسين ترتيب الخضر في تصنيف الفيفا، إلا أن بلماضي سيعمل على منح الفرصة لكل اللاعبين خلال اللقاءين، وخاصة في مواجهة تونس، أين سيعتمد على لاعبين لم يشاركوا في لقاء غامبيا وتجريب اللاعبين الذين لم يسبق لهم وأن شاركوا كأساسيين تحت إشرافه، خاصة أن التربص القادم سيكون بمثابة غربلة للتعداد ولن يستدعي مستقبلا إلا أن من سيسافر معه إلى مصر، والمشاركة قبلها في اللقاءات الودية التي تسبق المنافسة.

ب-ب

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