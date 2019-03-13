بلعمري يتلقى دعوة بلماضي للقاءي غامبيا وتونس :

أعلن نادي الشباب السعودي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وصول دعوة لمدافع الفريق الدولي الجزائري جمال بلعمري من أجل الدخول في التربص التحضيري الذي سينطلق الإثنين القادم لتحضير اللقاء الأخير من تصفيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر الصيف القادم باستضافة منتخب غامبيا والمواجهة الودية أمام المنتخب التونسي يوم 26 مارس، حيث يراهن بلماضي على خريج نصر حسين داي من أجل تشكيل التوليفة الدفاعية لمحور الخضر وخاصة عقب الأداء الكبير الذي قدمه في اللقاء الأخير أمام الطوغو ووقوف في وجه المهاجم الطوغولي الكبير أديبايور والثناء الكبير الذي لقيه من الناخب الوطني الذي أشاد كثيرا به.

يراهن عليه كثيرا في المحور الدفاعي للخضر

استدعاء بلعمري للتربص القادم للخضر يؤكد أن الناخب الوطني جمال بلماضي يراهن عليه كثيرا من أجل تشكيل توليفة محور الدفاع في اللقاءين القادمين، وبنسبة كبيرة سيعتمد بلماضي على مدافع الشباب رفقة مدافع ران رامي بن سبعيني في المحور أو حتى ماندي ولو أن حظوظ الثاني قليلة بالنظر إلى اللقاءات السابقة، وحتى إن لم يعتمد بلماضي على بلعمري كأساسي يبقى خيارا جيدا على كرسي البدلاء والمنتخب سيفتقد للمدافع مهدي تاهرات الذي اعتاد اللعب كأساسي منذ قدوم بلماضي للإشراف على العارضة الفنية للخضر.

بلماضي يبحث عن توليفة الكان من الآن

يرى الكثير من المتابعين للمنتخب الوطني أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيفصل خلال تربص مارس ولقاءي غامبيا وتونس في هوية توليفة محور الدفاع، وهي التوليفة التي سيواصل العمل معها خلال اللقاءات الودية التي سيخوضها رفقاء محرز قبل دخول غمار المنافسة، وذلك بخلق المزيد من الانسجام والتجانس بين مدافعي المحور، لان وقت التجريب انتهى والفصل في المحور الدفاعي الذي شكل نقطة دفاع الخضر على مدار عدة سنوات، سيكون أحسن قرار يتخذه الناخب الوطني قبل ثلاثة أشهر من انطلاق العرس الإفريقي.

ب-بكوش

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