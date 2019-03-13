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بن ناصر بمستوى ثابت أمام روما :

13 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 50 زيارة

تلقى نادي إيمبولي خسارة جديدة في الكالتشيو الإيطالي وهذه المرة على أرضية ملعب الأولمبيكو عندما حل ضيفا على نادي العاصمة روما في ختام الجولة السابعة والعشرين التي لعبت أول أمس وسقط بثنائية مقابل هدف واحد، وهي الخسارة التي جعلته يدخل منقطة المهددين بالسقوط بعد أن أصبح الفارق بينه وبين بولونيا أول المهددين نقطة واحدة، من جانب إيمبولي كان الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر حاضرا في التشكيلة الأساسية كالعادة وقدم مستوى جيدا في وسط الميدان، كما أنه ساهم في الهدف الوحيد لفريقه بعد أن نفذ المخالفة التي جاء منها الهدف بطريقة جيدة، واختير من بين الأحسن في فريقه الذي يسير بثبات نحو العودة من حيث أتى.
ب- بكوش

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