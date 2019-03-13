بونجاح هداف من جديد، يهدي السد أغلى فوز ويطمئن بلماضي :

محمد دحوي

أنقذ مهاجم المنتخب الوطني الجزائري ونادي السد القطري بغداد بونجاح فريقه من تعثر على أرضية ملعبه، في المباراة التي جمعته بالضيوف من نادي بيرسيوليس الإيراني، وذلك في إطار مباراة دوري أبطال آسيا للمجموعات، حيث انتهت المقابلة بين الفريقين بنتيجة هدف دون رد، ليضمن بذلك نادي السد القطري ثلاث نقاط غالية وثمينة، حيث كاد القطريون يسقطون في فخ التعادل السلبي بعدما صمد الضيوف طيلة الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يسقطوا في الوقت بدل الضائع على يد السفاح الجزائري بغداد بونجاح.

مهاجم الخضر أهدى السد فوزا في الدقيقة الـ90+5

كما كنا قد تطرقنا إليه سالفا، فقد أهدى المهاجم الجزائري بغداد بونجاح الفوز لناديه القطري في الوقت بدل الضائع، وتحديدا في الدقيقة الخامسة بعد التسعين، أي بعد نهاية الوقت الرسمي للمباراة بخمس دقائق كاملة، ليتمكن خلالها السفاح الجزائري من هز شباك الضيوف ومنح نادي السد القطري فوزا ربما هو الأغلى ضمن لقاءات المجموعة.

تحصل على العلامة الكاملة وعلى بطاقة صفراء أيضا

تحصل مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح على العلامة الكاملة في مباراة أمس، ضمن دوري أبطال آسيا للمجموعات، حيث قدم مباراة جيدة وأقلق كثيرا دفاع النادي الإيراني، قبل أن يتمكن من هز شباكه في الرمق الأخير من عمر اللقاء، ليحصل بذلك على العلامة الكاملة، كما تحصل أيضا مهاجم الخضر بونجاح على البطاقة الصفراء مباشرة بعد تسجيله لهدف الفوز لفريقه، بسبب طريقة احتفاله بهذا الهدف الغالي والثمين جدا لنادي السد القطري.

تألق السفاح يطمئن مدرب الخضر وينذر منافسيه في المنتخب

من دون أدنى شك، فإن تألق مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح بفضل الأداء الكبير الذي يقدمه مع هذا النادي، بمثابة رسالة صريحة للناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيكون مطمئنا على لاعبه الذي راهن عليه منذ توليه للعارضة الفنية للمنتخب الجزائري، كما أن هذا الأداء الكبير للسفاح بونجاح، هو بمثابة أيضا إنذار صريح لمنافسيه في المنتخب الوطني على أن مكانته الأساسية لا نقاش فيها، وأنه على أتم الجاهزية لتقديم الإضافة المطلوبة منه على مستوى الخط الأمامي للخضر خلال المباراة القادمة، التي تنتظر أشبال بلماضي نهاية الشهر الجاري أمام منتخب غامبيا، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

م.دحوي

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