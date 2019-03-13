خلال عقده للندوة الصحفية نهار أمس..

بيراف يطالب الاتحاديات الرياضية بحسن تسيير أموال الدولة

عقد رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا، مُصطفى بيراف صبيحة أمس الثلاثاء ندوة صحفية تحدث فيها عن بعض الجوانب تبقى الأبرز منها تلك التي خص فيها الحديث عن العقلانية في تسيير أموال الدولة، حيث طالب جميع الاتحاديات الرياضية الجزائرية بحُسن تسيير أموالها، وتأتي هذه التصريحات التي أطلقها مصطفى بيراف، بعد الانتقادات اللاذعة من قبل بعض الأطراف التي انتقدت وبشدة طريقة تسيير الاتحاديات الرياضية للمبالغ المالية، التي تستفيد منها من قبل الوزارة الوصية.

بيراف: ” الدولة خصصت 400 مليار للاتحاديات الرياضية ويجب تسيّرها بعقلانية”

مباشرة وخلال الكلمة التي ألقاها رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، فقد أكد هذا الأخير بأن وزارة الشباب والرياضة كانت قد صرحت من قبل بقيمة 400 مليار سنتيم، وهي القيمة المالية الباهظة التي طالب لأجلها بيراف من رؤساء مختلف الاتحادات الرياضية في الجزائر، أن تسيرها بعقلانية حين صرح قائلا: “الدولة الجزائرية، دائما ما تقدم المساعدات المالية للرياضات بمختلف أنواعها، لقد تحدث الوزير عن قيمة مالية باهظة خصصتها ميزانية الدولة للجانب الرياضي في البلد، أعتقد بأن تخصيص قيمة مالية ضخمة بحجم الـ400 مليار لمُختلف الاتحاديات الرياضية عندنا رقم كبير جدا”.

“سنسهر على متابعة الطرق التي تصرف بها هذه الأموال”

في رسالة تبدو واضحة وجلية، مفادها أن المسؤولين عن الرياضة في الجزائر سيغيرون من طريقتهم مستقبلا، وذلك من خلال الوقوف على كل كبيرة وصغيرة تخص الكيفية أو الطريقة التي ستصرف بها الأموال مستقبلا، حيث صرح رئيس اللجنة الأولمبية في هذا الصدد مشددا بالقول: “من هنا فصاعدا سنعمل على مُتابعة كل كبيرة وصغيرة تخص الطرق التي تصرف بها هذا الأموال، وذلك لكي يتم صرف المبالغ الضخمة، بالطريقة الأمثل، وبشكل معقول لخدمة الرياضة الجزائرية”.

“نسعى لنكون الأوائل مستقبلا على المستوى العربي والإفريقي”

كما أنهى رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية والمعيّن مؤخرا على رأس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا تصريحاته، بالتأكيد على أن الجهات المسؤولة تسعى للرفع من قيمة الرياضات الجزائرية في مختلف المحافل الدولية، خاصة على المستوى الإفريقي والعربي حين قال: “سنسعى جاهدين للسهر على مختلف الرياضات الجزائرية، وسنسعى جاهدين أيضا من أجل أن نكون مستقبلا الأوائل على المستوى الإفريقي، وكذا العربي أيضا، لأن كل الظروف متوفرة لبلوغ هذه الأهداف المستقبلية للرياضات الجزائرية”.

م.دحوي

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