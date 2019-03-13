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Paris Saint-Germain's German coach Thomas Tuchel looks on during the UEFA Champions League round of 16 second-leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Manchester United at the Parc des Princes stadium in Paris on March 6, 2019. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

توخيل : نحن الفريق الذي يملك مبابي

13 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 48 زيارة

رد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على تصريحات فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الأخيرة، حول رغبته في ضم ثنائي النادي الفرنسي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وكان رئيس النادي الملكي، أكد عقب التعاقد مرة أخرى مع الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة المرينغي، على أنه سيكون قادرًا على إقناع مواطنه مبابي بالانضمام إلى صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

وسخر توخيل، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”: “نحن الفريق الذي يملك مبابي، وبصراحة يجب عليك التفكير في كرة القدم، من الصعب الحديث عن قضايا بشكل واضح، لأن كل شيء ممكن في سوق الانتقالات”.

وأضاف الألماني: “علينا أن نحافظ على الثقة داخل الفريق، أما بالنسبة للشائعات فهي أمر طبيعي لأن الجميع يريدون اللعب مع نيمار، ومبابي، وماركينيوس، وفيراتي”.

واختتم توخيل بتوجيه رسالة إلى بيريز: “نيمار ومبابي أفضل اللاعبين، لكنهم لاعبون لدينا وهذا هو أهم شيء، ويمكن لأي شخص أن يقول ما يريده، ولكن عن اللاعبين في فريقه وليس في فريقنا”.

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