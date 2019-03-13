توخيل : نحن الفريق الذي يملك مبابي

رد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على تصريحات فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الأخيرة، حول رغبته في ضم ثنائي النادي الفرنسي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وكان رئيس النادي الملكي، أكد عقب التعاقد مرة أخرى مع الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة المرينغي، على أنه سيكون قادرًا على إقناع مواطنه مبابي بالانضمام إلى صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

وسخر توخيل، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”: “نحن الفريق الذي يملك مبابي، وبصراحة يجب عليك التفكير في كرة القدم، من الصعب الحديث عن قضايا بشكل واضح، لأن كل شيء ممكن في سوق الانتقالات”.

وأضاف الألماني: “علينا أن نحافظ على الثقة داخل الفريق، أما بالنسبة للشائعات فهي أمر طبيعي لأن الجميع يريدون اللعب مع نيمار، ومبابي، وماركينيوس، وفيراتي”.

واختتم توخيل بتوجيه رسالة إلى بيريز: “نيمار ومبابي أفضل اللاعبين، لكنهم لاعبون لدينا وهذا هو أهم شيء، ويمكن لأي شخص أن يقول ما يريده، ولكن عن اللاعبين في فريقه وليس في فريقنا”.