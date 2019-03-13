رئيس نيس: ” عطال ضمن مخططنا للموسم القادم لكن هناك عروضا لا ترفض”

فتح رئيس نادي نيس الجديد الباب على مصراعيه أمام الدولي الجزائري يوسف عطال للرحيل من النادي بنهاية الموسم الحالي، رغم أن الرجل الأول في الفريق اعتبر الجزائري بلاعب مهم في مخططات النادي للموسم القادم، الرئيس غوتي غاناي تحدث لأول مرة في الموضوع في حوار مع جريدة “نيس ماتان” وقال: ” سنقوم مبدئيا ببيع عدة لاعبين لكن وفق ما يتماشى مع مصلحة النادي المالية والرياضية” وأضاف غاناي: ” يوسف عطال يدخل ضمن مخططات الفريق للموسم القادم، لكن لا نعلم ما سيحدث في المستقبل، في بعض الأحيان هناك عروض استثنائية لا يمكن رفضها”.

هل وصلت الإدارة عروض رسمية بخصوص اللاعب؟

ما جاء في تصريح نيس لا يمكن تفسيره، إلا أن النادي سيبيع اللاعب في نهاية الموسم الحالي وسيستغل تألقه الكبير لتحقيق عائدات مالية لم يكن أحد في النادي يحلم بها، لما تعاقد مع مدافع شاب مغمور قادم من كورتري البلجيكي، فكلام رئيس الفريق يمكن تفسيره بوجود عروض رسمية على طاولته بشأن عطال وقيمتها المالية مرتفعة جدا، فبالعودة قليلا إلى الوراء نجد أن اللاعب أصبح مطلبا لنادي أتليتيكو مدريد الإسباني الذي يتابعه منذ مدة ويرغب في التعاقد معه، دون نسيان الأندية الفرنسية التي تراقب ما يقدمه الجزائري، وإلا كيف نفسر حديث إدارة نيس عن رغبتها في جني 70 مليون أورو من تحويل اللاعب.

ب-ب

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