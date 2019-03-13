علي سليماني: “سنعقد اليوم الجمعية العامة العادية للاتحادية ونطمح إلى تحسين الأوضاع”

صرح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة علي سليماني لعديد وسائل الإعلام الجزائرية حول الأزمة المالية الخانقة، التي طالت الأندية الجزائرية لكرة السلة هذا الموسم، مما أدى بهم إلى عدم تمكنهم من دفع المنح الخاصة بالحكام، وقال في هذا الصدد:” الحكام طالبوا بحقوقهم المالية، وهذا أمر مشروع، وعادي جدا، ولكن المشكل أننا في الاتحادية لم نتمكن من دفع الأموال الخاصة بهم، لأننا لم نستلم المستحقات التي من المفروض أن تدفعها الأندية بسبب الضائقة المالية التي طالتهم في الموسم الحالي والفوضى الموجودة ما جعلهم يتأخرون، ونحن في الاتحادية سنسعى إلى أن تكون الأمور أفضل في المستقبل”.

“أموال وزارة الشباب والرياضة لا تُخصص للحكام”

واصل المسؤول الأول عن الاتحادية الجزائرية حديثه عن الحكام الذين لم ينالوا مستحقاتهم هذا الموسم، أين قال: “الأموال التي تمنحها وزارة الشباب والرياضة لا تخصص للحكام، بل لجوانب أخرى، وهذا ما جرت عليه العادة، ولكن من المنتظر أن نعطيهم المنح الخاصة بهم، عندما تدفع الأندية ما عليها من مستحقات، حين يتمكنون من ذلك تعود الأمور للطريق الصحيح من جديد بالنسبة للبطولة والكأس.”

“سنعقد اليوم الجمعية العامة العادية لاتحادية كرة السلة”

كما كشف سليماني أنهم حددوا هذا اليوم الذي يصادف 14 مارس لعقد الجمعية العامة العادية، وقال ذلك في هذا الصدد: ” حددنا تاريخ 14 مارس لكي تعقد الجمعية العامة العادية، لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي، للسنة الرياضية الماضية، وستكون في قاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة”.

“التحضير الخاص بالفرق الوطنية يسير في ظروف عادية”

تطرق رئيس الاتحادية لظروف تحضير المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، أين قال: “البرنامج التحضيري الخاص بالفرق الوطنية يسير بطريقة عادية، بالنسبة لكل الفئات العمرية، حيث تتواصل الاستعدادات بالنسبة لمنتخب أقل من 16 سنة بنات وذكور، ونفس الأمر بالنسبة للأكابر، لدى الصنفين، من أجل ضمان أفضل الجاهزية للألعاب الإفريقية والألعاب الشاطئية القادمة، وذلك لتحقيق نتائج إيجابية مشرفة لكرة السلة الجزائرية”.

مهدي. زعيبط

مرتبط