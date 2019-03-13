فيغولي يسجل لأول مرة ثمانية أهداف في مشواره الكروي :

استطاع اللاعب الدولي الجزائري، ومهاجم نادي غلطة سراي التركي سفيان فيغولي من تحقيق رقم شخصي جديد بعد انتهاء لقاء فريقه ونادي أنطاليا سبور في الدوري التركي، وهو اللقاء الذي عرف تألق لافت لسوسو الذي ترك بصمة واضحة في المواجه بتقديم كرتين حاسمتين وتسجيل هدف هو السادس له هذا الموسم والثامن في كل المنافسات، حيث أنه لم يسبق لفيغولي وأن وصل إلى هذا العدد من الأهداف في موسم واحد ورقم المفضل هو في موسم 2013-2014 لما لعب في الليغا الإسبانية مع فالنسيا وسجل وقتها ستة أهداف فقط.

نجم فوق العادة في تركيا وثناء كبير على شخصيته

خرجت الصحافة التركية صباح أمس مجتمعة على إشادة منقطعة النظير بالدولي الجزائري وما قدمه في لقاء أنطاليا سبور والمستوى الكبير جدا الذي يقدمه مع الفريق حتى الآن، ففيغولي وبحسب الصحافة يمتلك شخصية قوية جدا وأي لاعب في مكانه لكان يعيش كابوسا حقيقيا، فكيف استطاع لاعب الخضر من التحوّل إلى لاعب منبوذ من الإدارة والمدرب إلى نجم الفريق الأول ودون منازع في ظرف قياسي، فإرادة سفيان وثقته في النفس جعلت منه مادة دسمة للإعلام التركي.

مفتاح الفريق الموسم القادم ويستحق ما يتقاضاه

بعدما كان في الميركاتو الشتوي قريبا من المغادرة ودون اسمه في قائمة المسرحين، استطاع فيغولي أن يقلب كل الموازين ويتحول إلى اللاعب الأول في حسابات المدرب فاتيح تيريم، فرغم أن الإدارة تنوي إحداث ثورة في التعداد والتخلص من اللاعبين الذين يتقاضون رواتب كبيرة، هاهو الإعلام التركي ومعه أنصار النادي في مواقع التواصل الاجتماعي يجمعون على أن فيغولي يجب أن يكون مفتاح اللعب الموسم القادم، وهو الوحيد الذي يستحق المبلغ الذي يتقاضاه، ولا يجب على الإدارة التفكير في التخلي عن خدماته مهما حدث.

ب-ب

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