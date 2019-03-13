ليستر سيتي يرغب في التعاقد مع براهيمي :

انضم نادي ليستر سيتي إلى كوكبة الأندية الراغبة في التعاقد مع الولي الجزائري ولاعب ناي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي خلال الصيف القادم بحسب ما كشفت عنه جريدة أجوغو نقلا عن مواقع إنجليزية، كشف عن رغبة إدارة الثعالب ومدربها الجديد رودرجز في إحداث ثورة في تعداد الفريق الذي خيب كل الآمال الموسم الحالي والتفكير من الآن في بناء فريق قوي للعودة إلى الواجهة وبراهيمي سيكون واحدا من الأسماء المعول عليها كثيرا في حسابات المدرب.

الكل يطمع في مجانية الصفقة والمنافسة تحتدم

مع تأكد الجميع أن براهيمي لن يبقى في بورتو عقب رفضه تجديد العقد الذي ينتهي الصيف القادم، شرعت النوادي في التقرب من اللاعب للظفر بخدماته، خاصة وأنه صفقة مغرية، فلاعب بإمكانيات براهيمي ومتوفر مجانا فرصة لا تتاح دائما وكل الأندية المتابعة له ترغب في الاستفادة منه، وبدخول ناد إنجليزي جديد على الخط تكون الوجهة القادمة لبراهيمي قد بدأت في الاتضاح، فاللاعب يريد خوض تجربة في البريميرليغ وأندية هذا الدوري مصطفة للمنافسة عليه، وكلها قادرة على تلبية مطالبه المالية ومنحه راتبا سنويا يسيل لعابه.

الإدارة تشرع في تهميشه وإخراجه من حسابات الفريق

قبل أشهر قليلة من نهاية الموسم الكروي الحالي في بورتو وضياع لقب البطولة بنسبة كبيرة لصالح الغريم بنفيكا، حيث شرعت إدارة الفريق بالتنسيق مع المدرب كونسيساو في تهميش براهيمي وإخراجه من حسابات النادي، بما أنه سيرحل في الصيف القادم ووجب على المدرب البحث عن بديل له من الآن، فإبقاء براهيمي أمام روما في رابطة الأبطال بديلا وبعده لقاء البطولة، اعتبرته الصحافة البرتغالية غير بريء على الإطلاق، وما إبعاده عن التشكيل الأساسي إلا مخطط شرع كونسيساو في تنفيذه.

ب-بكوش

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