مارادونا: نفتخر بميسي.. ورونالدو حيوان

أثنى دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس، بعدما قاد فريقه للفوز على أتلتيكو مدريد (3-0)، أمس الثلاثاء، والتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال مارادونا، خلال تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “نحن في الأرجنتين فخورون بميسي.. لكن رونالدو حيوان، قال إنه يحتاج لتسجيل ثلاثة أهداف وفعل ذلك”.

وشبه مارادونا رونالدو بالحيوان، في إشارة لقتاله من أجل تسجيل الأهداف، وتحقيق البطولات.

وتأهل جوفنتوس إلى ربع النهائي الأوروبي، بعد تحقيق ريمونتادا تاريخية، حيث عوض هزيمته إيابًا في مدريد (2-0)، بثلاثية سجلها رونالدو في تورينو.