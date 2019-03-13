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مانشستر يونايتد يفضل جوهرة البوندسليغا على كوتينيو :

13 مارس 2019 آخر الأخبار, الدوري الألماني, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 25 زيارة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، تلقى صدمة مؤخرًا.

فقد ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مانشستر يونايتد غير مهتم بالحصول على خدمات كوتينيو، الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وسطاء، عرضوا على اليونايتد ضم النجم البرازيلي، لكن الشياطين الحمر يفضلون التعاقد مع الإنجليزي، جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند.

وكانت تقارير سابقة، قد أبرزت تحدث كوتينيو مع بعض نجوم اليونايتد، حول صفقة انتقاله المحتملة إلى قلعة أولد ترافورد، مقابل 100 مليون يورو.

يذكر أن كوتينيو تعرض لصافرات استهجان، من جانب جماهير برشلونة، السبت الماضي، أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، بسبب تراجع مستواه.

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