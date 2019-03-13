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مانشستر يونايتد يواصل العناد مع دي خيا :

13 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 25 زيارة

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر يونايتد يواصل العناد مع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا.

وذكرت صحيفة “صن”، أن مانشستر يونايتد يرفض جعل ديفيد دي خيا، اللاعب الأعلى راتبًا داخل قلعة أولد ترافورد، من أجل التوقيع على عقد جديد.

ورغم أن عقد دي خيا سينتهي في الموسم المقبل، ومع بدء المفاوضات منذ مطلع الموسم الحالي، إلا أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن راتب الحارس الإسباني.

ويعد أليكسيس سانشيز، صاحب أعلى راتب أسبوعي في مانشستر يونايتد بواقع 505 آلاف جنيه إسترليني، لكن إدارة الشياطين الحمر غير مستعدة لمنح دي خيا أكثر من 350 ألف إسترليني أسبوعيًا (الراتب الأعلى لأي حارس في العالم).

ويعد ديفيد دي خيا، اللاعب الأكثر استقرارًا في المستوى داخل مانشستر يونايتد، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الإنجليزي عام 2011.

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