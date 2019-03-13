محرز في التشكيلة المثالية للجولة 30 من البريميرليغ :

عاد الدولي الجزائري ليعرف الطريق إلى التشكيلة المثالية للبريميرليغ والتواجد مع نجوم الدوري، بعد غياب طويل جدا بسبب تهميشه من قبل المدرب غوارديولا وعدم ظهوره إلا نادرا في لقاءات السيتي الأخيرة، فبحسب موقع “سوفا سكور” فمحرز يستحق مكانا مع المتألقين في الجولة الثلاثين التي لعبت نهاية الأسبوع الماضي، وهو الذي قاد السيتي إلى اعتلاء صدارة الترتيب وتخطي عقبة ليفربول بهدف ثمين أمام بورنموث ومستوى أكثر من راق أمام واتفورد، كما تواجد إلى جانب محرز زميليه في الفريق دافيد سيلفا وسيترلينغ صاحب الثلاثية في شباك واتفورد، كما عرفت التشكيلة تواجد زميله السابق جيمي فاردي المتألق بثنائية مع ليستر في اللقاء الأخير.

رايت فيليبس: “محرز رائع وطريقته تختلف عن ساني وستيرلينغ”

نقل موقع “مانشستر إيفينيغ” تصريحات للاعب الدولي الإنجليزي السابق رايت فيليبس يشيد بها بإمكانيات الدولي الجزائري رياض محرز والذي اعتبره أحسن بكثير من ثلاثي الهجوم في السيتي برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينغ ولوروا ساني، فالدولي الإنجليزي اعتبر محرز لاعبا رائعا وبخصائص مختلفة تماما عن الثلاثي السابق الذكر، وقال: ” ستيرلينغ، ساني وسيلفا يتوجهون مباشرة نحو المرمى عند امتلاك الكرة، لكن محرز يمتلك فنيات مميزة ومهاراته تجعل منه أخطر، كما أن الإحصائيات تؤكد كلامي، بالنسبة لي هو لاعب رائع ويمتلك طريقة لعب تختلف عن الآخرين”.

ب-ب

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