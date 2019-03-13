نجم الكالتشيو يقتحم أجندة زيدان

انضم لاعب جديد إلى قائمة اهتمامات زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لريال مدريد، للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

فقد ذكر برنامج “تشيرنغيتو” الإسباني، اليوم الأربعاء، أن زيدان يراقب لاعب الوسط الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو.

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية، إلى أن المدرب الفرنسي يراقب 5 لاعبين، وهم إيدين هازارد (تشيلسي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، لوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ساديو ماني (ليفربول).

وخصصت إدارة الريال ما يعادل 300 مليون إسترليني، لدعم الفريق بصفقات مميزة، خلال الموسم المقبل.

يذكر أن زيدان عاد إلى قيادة ريال مدريد، الاثنين الماضي، بعقد يمتد حتى صيف 2022.